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03 sep 2026 Actualizado 12:35

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Cuatro presuntos integrantes de la Estructura Iván Ríos capturados en Ricaurte-Nariño

Deberán responder por más de cuatro delitos

Captura en el pie de monte costero - Foto: Brigada 23 del Ejército

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Ricaurte-Nariño

En un operativo adelantado por el Ejército, a través del Gaula Militar, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se logró la captura de cuatro sujetos que al parecer integraban una estructura armada al margen de la ley con incidencia en los municipios de Ricaurte y Barbacoas en Nariño.

Entre los detenidos estaría alias ‘Ardilla’, señalado como principal cabecilla de las milicias urbanas de organización, quien estaría relacionado con hechos de homicidio, extorsión, amenazas y desplazamiento forzado.

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Los otros capturados son conocidos con los alias de ‘Camión’, ‘Daly’ y ‘Chamo’, quienes presuntamente cumplían funciones de sicariato y manejo de las finanzas de la organización.

Los cuatro retenidos tienen requerimientos judiciales por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, extorsión y porte ilegal de armas, entre otros.

Según el Ejército y la Fiscalía con estas capturas se afectan las capacidades de mando, armada y financiera de esta estructura en el departamento.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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