16 cuerpos de personas dadas por desaparecidas fueron ubicados en el pacífico de Nariño

Pasto-Nariño

Con la ayuda de firmantes de paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha logrado avanzar en la ubicación de personas que habían desaparecido en el marco del conflicto armado.

En Altaquer y Muguí una misión de ocho días permitió recuperar nueve cuerpos: cuatro en áreas a campo abierto y cinco en el cementerio comunitario. Por otro lado, en el resguardo indígena El Gran Sábalo, información entregada por un aportante privado de la libertad condujo a la búsqueda de los dos hermanos de la étnia Awá que eran buscados desde el año 2003.

Búsqueda de Desaparecidos en Nariño- Foto: UBPD Ampliar Búsqueda de Desaparecidos en Nariño- Foto: UBPD Cerrar

En el Pacífico Nariñense, 1.968 personas están reportadas como desaparecidas en contexto del conflicto armado, cifra equivalente al 46 % de los registros de Nariño. Por eso, cada relato, recuerdo o referencia geográfica puede convertirse en un insumo determinante para la búsqueda humanitaria y extrajudicial.

Según la UBPD, la búsqueda se construye con las familias, comunidades, pueblos étnicos y quienes poseen información.

Para el cierre de 2026, la UBPD avanza en la investigación y documentación de más lugares de interés forense en Tumaco, Barbacoas y Francisco Pizarro.