Desarticulan estructura delincuencial ‘Los Tecnox’ en Pasto

Pasto- Nariño

Cuatro personas fueron capturadas mediante orden judicial por los delitos de extorsión y hurto calificado y agravado. Según la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, esta estructura tendría responsabilidad en el hurto de motocicletas y posteriores exigencias económicas para su devolución.

“Los Tecnox”, tenían presencia criminal en el sector de la Avenida Idema, indicó la comandante de la Policía coronel Andrea Carolina Cáceres.

“Como resultado de la operación fueron materializadas cuatro capturas mediante orden judicial por los delitos de extorsión, hurto calificado y agravado. Entre los detenidos se encuentra alias “Jota”, señalado como líder del grupo y presunto responsable de coordinar la planeación de las acciones ilícitas y los cobros derivados de estas”: agregó.

De acuerdo con la investigación, los integrantes de esta estructura estarían vinculados al hurto de motocicletas, para posteriormente contactar a sus propietarios y exigirles sumas de dinero a cambio de recuperar los automotores.

Durante la intervención también fue incautado un vehículo tipo taxi el cual, según los elementos recopilados durante la investigación, habría sido empleado para facilitar la ejecución de las conductas delictivas.

Las autoridades establecieron, además, que los capturados presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por diferentes conductas punibles, entre ellas homicidio, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, receptación, amenazas y hurto.