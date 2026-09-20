Dos menores y un adulto: las víctimas fatales del siniestro de un bus de turismo en Nariño

En una tragedia terminó el viaje de varias familias que habían salido desde Pasto en horas de la madrugada con destino a un sitio turístico ubicado en San Gabriel, Ecuador.

Cuando el vehículo de la empresa Turismo Andino, que transportaba 39 personas, había avanzado en su recorrido, sufrió un volcamiento cerca del km 49 en el sector conocido como El Placer sobre la Panamericana en jurisdicción del municipio de Tangua.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Ipiales atendieron la emergencia y lograron la recuperación de los cuerpos que habían salido despedidos del vehículo tras el fuerte impacto.

Según el informe de la Policía de Tránsito, los fallecidos son dos menores de edad y una mujer adulta que había sido llevada a un centro asistencial.

Diez unidades de bomberos realizaron las labores de rescate y el despacho de heridos a centros asistenciales.

Las causas del accidente aún no han sido establecidas por las autoridades.

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