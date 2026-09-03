Anillo vial externo metropolitano ya tiene licencia ambiental. ¿Qué sigue?

Bucaramanga

La posibilidad de que haya una conexión directa entre Piedecuesta y Girón, para evitar que los vehículos de carga pesada entren a Floridablanca, tomó “un nuevo aire”; la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, concedió la licencia ambiental al proyecto que ejecuta un consorcio particular que es contratista de la gobernación de Santander.

Con los permisos ambientales en la mano, las autoridades explicaron lo que sigue para avanzar con la construcción de la vía. En tal sentido, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus reveló que también se obtuvo un permiso que debió gestionarse desde el inicio del proyecto, el de la entrega de un estudio al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, una dependencia del ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El mandatario seccional anunció una reunión el próximo lunes 7 de septiembre en el Club del Comercio de Bucaramanga para establecer el estado real del proyecto cuyo contrato principal fue adjudicado al final del periodo del entonces gobernador Mauricio Aguilar Zambrano.

A la cita serán convocados los congresistas santandereanos; los diputados; los alcaldes del área metropolitana; los representantes de los gremios económicos y la prensa.

El anillo vial externo metropolitano pretende ser una carretera bidireccional entre Piedecuesta y la vereda Chocoíta en Girón en una longitud de 27,6 kilómetros. Para la obra se se destinaron $465 mil millones; en el proyecto original se contempló la construcción de 21 puentes vehiculares, 7 retornos y 3 intercambiadores.