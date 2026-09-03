Cárcel para el corregidor de San Juan de la China: lo investigan por un homicidio en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades de Ibagué capturaron a Jairo Páez Aroca, corregidor del centro poblado de San Juan de la China por participar presuntamente en el caso de homicidio de una persona identificada como Brayan Julián Nieto Perdomo, hechos ocurridos en el mes de enero del año 2025 en la zona rural de la ciudad.

“Jairo Páez Aroca, corregidor de San Juan de la China de Ibagué es señalado de participar en el asesinato de un hombre, el 10 de enero de 2025, en zona rural de dicho corregimiento”, reveló la Fiscalía.

Precisamente una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no acepto los cargos.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, manifestó que la Policía Metropolitana efectuó la captura del funcionario de la Alcaldía, también manifestó que se deberá revisar el futuro de esta persona en el cargo que desempeña como corregidor en San Juan de la China.

Detalles del homicidio

“De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, el corregidor llegó al lugar en una motocicleta, en compañía de otras personas, e interceptaron a la víctima, que se movilizaba en un vehículo hacia Ibagué, junto con su familia”, dijo la Fiscalía.

Al parecer la víctima de este caso de homicidio intentó huir por una zona boscosa, pero, el procesado y sus acompañantes, presuntamente, le dispararon por la espalda, ocasionándole la muerte.

Dato: la Policía Metropolitana hizo efectiva la orden de captura contra este hombre en Ibagué. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.