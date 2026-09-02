Más de 600 cabezas de ganado han muerto por los incendios en el Tolima, según Fedegán

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, Carlos Gustavo Silva, reveló que por lo menos 619 cabezas de ganado han muerto en el departamento debido a las afectaciones provocadas por los incendios forestales que comenzaron en el mes de agosto.

Así lo reveló un reciente informe de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que tomó como referencia los datos obtenidos del primero al 25 de agosto.

“Nos muestran una cifra de cerca de 600 animales que se vieron afectados, 2.200 animales desplazados y un poco más de 400.000 hectáreas afectadas de alguna manera. Esto en la mayor parte del Tolima, pero las principales afectaciones se concentran en los cinco principales municipios donde se han venido canalizando las ayudas”, señaló con relación a San Luis, Ortega, Valle de San Juan, Coello y Guamo.

De acuerdo con el dirigente gremial, la muerte de los animales se derivó principalmente de la inhalación de humo o, en algunos casos, de la falta de alimento. “Indiscutiblemente, la causa tiene que ser las quemas, por el contacto directo del fuego, el humo que afecta los pulmones de los animales”, señaló.

Ahora bien, con relación a los más de 2.000 animales desplazados, la cifra hace referencia a las cabezas de ganado que abandonaron sus potreros o praderas originales para escapar del fuego.

“La tragedia hubiera podido ser mucho mayor, básicamente porque los ganaderos tuvieron una estrategia de cortar alambre de púas, abrir los broches y permitir que los animales salieran a la carretera. En buena parte se salvaron por eso. El desplazamiento también obedece a que tenían que sacarlos directamente de las fincas sin guías de movilización del ICA”, aclaró Silva.

Las ayudas

El sector ganadero avanza en mesas de trabajo junto a la Universidad del Tolima, Agrosavia, la Gobernación del Tolima y otras instituciones para concretar las cifras sobre las afectaciones generadas en el departamento por los incendios, para luego presentarlas al Ministerio de Agricultura.

“Hicimos un cálculo que para alimentar a 18.000 animales durante 30 días con un tamo de arroz o heno, nos da una cifra de $6.200 millones. Solo el valor del insumo, sin contar la logística: los camiones, las personas que descargan, que recogen, todo eso requiere otra inversión”, detalló el gerente.

Sin embargo, según el presidente Abelardo de la Espriella, más de 150.000 cabezas de ganado en el Tolima estarían en riesgo por falta de alimento debido a los incendios, lo que hace incalculable la cifra real de ayudas necesarias, solo en el sector ganadero.