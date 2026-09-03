Beneficios prestar el servicio militar en Colombia 2026: Bonificación mensual, tiempo pensión y más

En Colombia, como en varios países, existe el servicio militar, que según las autoridades nacionales “es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la fuerza pública”.

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Según la ley, no es legal que se puedan hacer retenes para reclutar jóvenes para prestar el servicio militar, esta indica que: “No se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones, ni operativos sorpresa para aprehender a los colombianos que a ese momento no se hubieran presentado o prestado el servicio militar obligatorio”.

¿Quiénes están exentos de prestar el servicio militar?

Entre los casos contemplados por la legislación se encuentran:

Hijos únicos.

Huérfanos encargados del sostenimiento de sus hermanos menores.

Hijos de padres mayores de 60 años o con discapacidad permanente que dependan económicamente de ellos.

Personas casadas o que acrediten una unión marital de hecho.

Padres de familia.

Personas con discapacidad permanente.

Integrantes de comunidades indígenas que conserven su identidad cultural.

Objetores de conciencia.

Víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Personas protegidas por programas de protección a víctimas y testigos.

Desmovilizados de grupos armados, conforme a la ley.

Mujeres trans que hayan realizado la corrección del componente sexo en el registro civil.

¿Cuáles beneficios tienen quienes prestan servicio militar?

La ley contempla beneficios para los conscriptos, los cuales se hacen efectivos para quienes prestan el servicio militar obligatorio.

Son varios beneficios y derechos, incluyendo la atención a las necesidades básicas, incluyendo salud, alojamiento, alimentación, vestuario y bienestar. Pero también existen otros beneficios que enlista la ley:

Formación laboral productiva: quienes prestan el servicio militar obligatorio pueden acceder a formación laboral a través del SENA

quienes prestan el servicio militar obligatorio pueden acceder a formación laboral a través del SENA Certificación de experiencia laboral: el tiempo de servicio militar se reconoce como experiencia laboral, y se proveerá un documento equivalente a una certificación.

el tiempo de servicio militar se reconoce como experiencia laboral, y se proveerá un documento equivalente a una certificación. Dotación Civil al Licenciamiento: al momento de licenciarse, se les proveerá un salario mínimo legal vigente por concepto de dotación civil.

al momento de licenciarse, se les proveerá un salario mínimo legal vigente por concepto de dotación civil. Bonificación para Dragoneantes y Brigadieres: Quienes sean nombrados como dragoneantes en las Fuerzas Militares o brigadieres de la Policía Nacional, tienen derecho a una bonificación mensual adicional.

Bonificaciones mensuales:

Para este 2026, la bonificación mensual tiene un cambio importante y es que ha tenido el incremento más significativo, reciben un salario mínimo mensual legal vigente, situándose en $1.750.905 pesos, además de cubrimiento total en alimentación, vestuario y salud.

Pensión:

Sobre el tiempo para la pensión, mientras que esté prestando el servicio militar, este tiempo cuenta y se acumula para las semanas cotizadas en fondos de pensiones públicos y privados.

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