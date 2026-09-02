En Pasto murió una jóven al parecer luego de ser intervenida en una clínica clandestina

Pasto

Una clínica estética que presuntamente prestaba servicios quirúrgicos sin autorización fue cerrada durante un operativo realizado en un inmueble ubicado sobre la Avenida Panamericana, en Pasto, la revisión se desarrolló luego de que una jóven perdiera la vida tras presuntamente haber sido intervenida en este lugar.

La diligencia se desarrolló por requerimiento de la Fiscalía Seccional Pasto en conjunto con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, IDSN y la Secretaría de Salud Municipal, entidades que pudieron constatar el funcionamiento clandestino del establecimiento.

Durante la inspección se encontraron graves inconsistencias frente al cumplimiento de la normativa sanitaria, protocolos de manejo de residuos y se realizó el decomiso preventivo de insumos, medicamentos y dispositivos médicos encontrados en el lugar.

El Instituto Departamental de Salud hizo un llamado a los ciudadanos para que, antes de someterse a procedimientos médicos, quirúrgicos o estéticos, verifiquen que el establecimiento se encuentre debidamente habilitado.