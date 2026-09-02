CDMB da vía libre al Anillo Vial Externo Girón–Piedecuesta: la doble calzada tendrá 28 kilómetros

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, otorgó al departamento de Santander la licencia ambiental para la construcción del Anillo Vial Externo Girón–Piedecuesta, uno de los proyectos de infraestructura vial de mayor impacto proyectados para el área metropolitana de Bucaramanga.

La obra contempla una doble calzada de aproximadamente 28 kilómetros, que conectará, según la corporación, la Ruta Nacional 66, en el sector La Fortuna–Bucaramanga, con la Ruta Nacional 45A, en el tramo San Gil–Bucaramanga. El trazado bordeará el costado occidental y sur de los cascos urbanos de Girón y Piedecuesta.

La decisión fue adoptada luego de la evaluación técnica, jurídica y ambiental del Estudio de Impacto Ambiental presentado para el proyecto. Según la CDMB, el análisis estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por 13 profesionales de áreas como biología, ingeniería civil y ambiental, química, gestión forestal, geología, trabajo social y derecho.

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La licencia ambiental contempla además el permiso de aprovechamiento forestal, el levantamiento parcial de veda para especies protegidas y la ocupación de cauces, playas y lechos, necesarios para la construcción de puentes y obras hidráulicas sobre quebradas y drenajes.

Aunque fue aprobada, la autorización tiene algunos límites

La CDMB aclaró que el permiso no incluye concesiones para el uso de aguas superficiales o subterráneas, permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas ni aprovechamiento de materiales de construcción. Santander, de acuerdo con el acto administrativo, se comprometió a no utilizar estos recursos ni realizar descargas a cuerpos de agua como consecuencia de las actividades del proyecto.

El concepto técnico definitivo que sirvió como base para la resolución, fue suscrito el pasado 10 de julio de 2026. Ahora, con la licencia otorgada, el cumplimiento de las obligaciones ambientales deberá ser objeto de seguimiento mediante los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

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La licencia tendrá vigencia durante toda la vida útil del proyecto, incluyendo las etapas de construcción, montaje, desmantelamiento y restauración final.

Con esta autorización ambiental se supera uno de los principales trámites para avanzar en el desarrollo del Anillo Vial Externo, una obra que busca generar una conexión alterna entre los corredores viales nacionales y mejorar la movilidad y la conectividad del área metropolitana de Bucaramanga.