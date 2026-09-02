“Aquí no se negocia con el miedo, se enfrenta y se derrota”:Mindefensa

Cúcuta

Tras el atentado terrorista contra la Estación de Policía de Los Patios, Cúcuta es hoy el centro de la respuesta del Estado, así lo manifestó el ministro de la defensa general (r) Jorge Mora.

“Estamos aquí para tomar decisiones y pasar de inmediato a la acción: reforzar el despliegue, arreciar la ofensiva y aumentar el pie de fuerza en Norte de Santander” dijo el funcionario.

Indicó además que “vamos a ir detrás de quienes ordenaron y ejecutaron este ataque. Las capacidades militares y policiales están desplegadas para ubicar a los responsables, golpear sus estructuras y cerrarles el paso en el territorio”.

El ministro fue enfático al señalar que “el terrorismo atacó a los colombianos y la respuesta será contundente. Aquí no se negocia con el miedo: se enfrenta y se derrota”.

Mora acompañó al presidente Abelardo de La Espriella en un consejo de seguridad desarrollado en Cúcuta luego de un atentado con carro bomba contra la estación de policía del municipio de Los Patios.