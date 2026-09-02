Puerto de Tumaco superó en más del 50% el movimiento de combustibles durante el 2026

Tumaco - Nariño

El puerto de Tumaco registró un crecimiento del 57,8% en el volumen de combustibles movilizados durante los primeros ocho meses de 2026, superando los 762.000 barriles recibidos, frente a los aproximadamente 483.000 barriles contabilizados durante todo 2025.

De acuerdo con la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port S.A., este comportamiento refleja un aumento sostenido de las operaciones relacionadas con hidrocarburos y representa un fortalecimiento del papel de Tumaco como punto estratégico para el abastecimiento energético de Nariño y de la región Pacífica.

El gerente de la Sociedad Portuaria, Guillermo Londoño, indicó que el objetivo es mantener el cumplimiento del Plan de Abastecimiento establecido por el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con diferentes autoridades marítimas.

La expectativa está en la segunda semana de septiembre para cuando está prevista la llegada del buque Willard J., de bandera de las Islas Marshall, que realizará una operación combinada de importación y cabotaje desde Cartagena, con escala en Buenaventura y destino final Tumaco.

La embarcación movilizará 70.000 barriles adicionales, correspondientes a 25.000 barriles de gasolina y 45.000 de diésel. Con este arribo, el Willard J. completará 26 operaciones realizadas en Tumaco desde 2025.