Productores reportan pérdidas superiores al 50% en cultivos por incendio en Villeta

Cundinamarca

Algunos productores rurales de Villeta, principalmente en la vereda Chapaima reportaron pérdidas superiores al 50 % de sus cultivos de caña como consecuencia del incendio forestal registrado el pasado jueves en diferentes zonas del municipio. También se identificaron daños en cultivos de plátano y café y en infraestructura utilizada para conducir agua hacia viviendas y áreas productivas.

Por instrucción del gobernador Jorge Emilio Rey , la Secretaría del Agrocampesinado se desplazó al municipio para evaluar las afectaciones y definir, junto con la Alcaldía de Villeta y los productores, las necesidades más urgentes y las posibilidades de recuperación de los cultivos.

El secretario del Agrocampesinado, Marcos Barreto, se reunió con el alcalde Bernardo Laya y posteriormente recorrió varias de las fincas afectadas para conocer las condiciones de los predios.

Los productores adelantan labores de corte para trasladar la caña cuanto antes a los trapiches y evitar que pierda las condiciones necesarias para su transformación en panela.

Vecinos y trabajadores de la zona se han sumado a estas labores, pero el volumen de material que debe cortarse y procesarse en un periodo corto ha generado dificultades por la disponibilidad de mano de obra.

La Secretaría del Agrocampesinado adelanta la evaluación de las áreas afectadas para determinar cuáles cultivos pueden recuperarse y qué manejo técnico requiere cada predio.

En el caso de la caña, las condiciones climáticas serán determinantes para el rebrote de las plantas que resistieron el fuego. Posteriormente se evaluarán, según las condiciones de cada finca, necesidades relacionadas con fertilización, suministro de semilla y manejo agronómico.