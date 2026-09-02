Bogotá y la OPS firman alianza para eliminar enfermedades transmisibles

Bogotá D.C

En el recorrido por el Nuevo Servicio Especializado Resolutivo (SER) Suba, el alcalde Carlos Fernando Galán y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Colombia, Ana Rivière Cinnamond , formalizaron, mediante la firma del acuerdo, la implementación del Plan Distrital de Aceleración para la Eliminación de Enfermedades Transmisibles.

Esta estrategia integral busca acelerar, al 2030, la eliminación de seis enfermedades priorizadas: tuberculosis, lepra, sífilis congénita, transmisión maternoinfantil del VIH, sarampión y rubéola, y rabia humana transmitida por perros.

“En Bogotá estamos listos a trabajar con ustedes en esta nueva etapa para que, con este gran equipo, logremos ir marcando la pauta de cómo hacer una política pública en salud eficaz, efectiva y que resuelva problemáticas que tenemos en ciudades como Bogotá”, resaltó el alcalde Galán.

Ana Rivière Cinnamond, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia , aseguró que el Distrito “puede contar con nuestro equipo, que sé que han estado trabajando de la mano con la Secretaría de Salud y con todo el equipo técnico. Para eso estamos, para intentar empujar la agenda de eliminación de estas enfermedades que siguen siendo un problema, sobre todo, las poblaciones más vulnerables, y es ahí donde tenemos que enfocarnos”.

Nuevo SER lleva más especialidades y rehabilitación a los habitantes de Suba

Bogotá avanza en la consolidación de una red pública de salud más cercana, oportuna, especializada y resolutiva con la puesta en marcha del décimo Servicio Especializado Resolutivo (SER) de la ciudad , ubicado en la localidad de Suba y perteneciente a la Subred Norte.

El nuevo SER Suba hace parte de la programación establecida para 2026 del Modelo de Salud MAS Bienestar, una apuesta por acercar los servicios de salud a los territorios y fortalecer la capacidad de respuesta de la red pública frente a las necesidades de la población.

“Hay pacientes que me han dicho que han tenido que esperar hasta 10 meses y un año por una cita con un especialista. Nosotros queremos acabar eso y la apuesta de los servicios resolutivos es precisamente acercar y garantizar que los SER queden más cerca de donde vive la persona y que tenga un diagnóstico rápido, para que no las pongan a dar vueltas, que es la historia que ha tenido el sistema de salud de Bogotá”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Con una población asignada de 48.612 personas, el SER Suba se consolida como un punto estratégico para la atención ambulatoria especializada de alta resolutividad en la zona. Su operación estará articulada con el Hospital Fray Bartolomé de las Casas y el Hospital de Suba, de manera que los diferentes puntos de atención trabajen de forma complementaria, de acuerdo con su nivel de complejidad y capacidad resolutiva.

Características demográficas

La población atendida por el SER Suba evidencia una concentración importante en los grupos de adultez y vejez. Del total de personas atendidas, 20.189 corresponden a población adulta (42 %) y 8.941 a personas mayores (18 %). En conjunto, estos dos grupos representan cerca del 60 % de la población atendida por esta unidad. Esta característica demográfica adquiere especial relevancia frente al perfil epidemiológico de la ciudad.

En Bogotá, las enfermedades cardiocerebrovasculares constituyen la principal causa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en la población de 30 a 70 años. Entre 2010 y 2025 se registraron 36.545 defunciones por dichas enfermedades, equivalentes aproximadamente al 45,3 % de las muertes por ECNT analizadas en este grupo de edad.

La unidad cuenta con servicios especializados y complementarios para responder a condiciones cardio-cerebro-vasculares y metabólicas, así como a enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. De esta manera, la atención no se limita al tratamiento de una enfermedad, sino que busca anticiparse a los riesgos y acompañar a las personas de manera continua.