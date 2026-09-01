Comparendos en Transmilenio por evasión: se imponen casi 600 al día en Bogotá

Solo de enero a junio de 2025 la Policía Metropolitana impuso 76.662 comparendos por colados en Transmilenio. | Foto: Getty Images / Arturo Rosenow

Bogotá D.C

Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán reveló que la evasión del pasaje de Transmilenio está lejos de ser un comportamiento aislado. Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, durante los primeros siete meses de 2026, se impusieron 122.925 comparendos por evasión y acceso irregular al sistema de Transmilenio.

Esto, según el análisis de la universidad, equivale a un promedio de 579 comparendos diarios, es decir un comparendo cada 2 minutos y 29 segundos.

El fenómeno de la evasión del pasaje muestra un crecimiento frente al año anterior. En el mismo periodo de 2025 se registraron 101.434 comparendos, lo que se traduce en un aumento del 21,2% en comparación con 2026.

Particularidades de la evasión

El estudio muestra un dato particular y es que de los 122.925 comparendos, el 71,6% (es decir, 87.957 comparendos) son de personas que ingresaron o salieron de estaciones por lugares distintos a las puertas designadas.

Por otro lado, 34.968 comparendos corresponden directamente a la evasión del pago de la tarifa para acceder al servicio.

El mes y la localidad con mayor número de comparendos

Durante los primeros siete meses del año, mayo fue en el que se registró mayor número de comparendos con 22.846 registros, le sigue abril con 19.602 y marzo con 10.039 comparendos.

En mayor, los 22.846 registros de comparendos, representan un promedio aproximado de 737 diarios durante ese mes.

Ahora bien, en cuestión de territorialidad, las localidades con mayor cantidad de comparendos son: Santa Fe con 17.135 comparendos, Engativá con 16.102 y Suba con 13.335 comparendos.

Problemática y posibles soluciones

Para la Universidad Manuela Beltrán, enfrentar la evasión requiere pasar de una estrategia basada principalmente en la sanción a un modelo de prevención y control focalizado.

“Los comparendos son necesarios, pero no son suficientes. La sanción funciona como un elemento disuasivo cuando existe una alta probabilidad de ser detectado. Por eso, debe acompañarse de mejores controles de acceso al sistema, tecnología, presencia institucional y estrategias pedagógicas, principalmente en los puntos críticos donde se concentra la evasión”, explica Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la universidad.

Para la experta académica, las dificultades económicas pueden ser uno de los factores, pero no explican por sí solas el comportamiento.

“Las personas se siguen arriesgando o ingresando de manera indebida por varias razones. Las dificultades económicas, si bien siguen siendo un factor importante, no son la única explicación. También vemos que la conducta se ha normalizado y existe una baja percepción del riesgo de ser sancionado”.

La experta considera que TransMilenio y el Distrito deberían utilizar los datos disponibles para identificar estaciones, horarios y puntos de acceso donde se concentre la problemática y dirigir allí los esfuerzos de control.

“El objetivo debe ser que evadir el pago deje de percibirse como una conducta fácil, cotidiana y de bajo riesgo. Para lograrlo se necesita una combinación de control, tecnología, prevención y cultura ciudadana”, señaló.