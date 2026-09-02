Bogotá es sede del Encuentro de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo 2026

Bogotá D.C

El Encuentro de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo 2026 es un espacio en el que se van a reunir alcaldes y expertos internacionales de más de 40 ciudades del mundo para hablar sobre experiencias del desarrollo urbano sostenible, resiliencia social y urbana, gobernanza, sostenibilidad y cierre de brechas.

Será una conversación enfocada en cómo se están transformando las ciudades y qué pueden aprender unas de otras para hacer que esos cambios mejoren la vida de quienes las habitan.

Las ciudades anfitrionas son Bogotá y Barranquilla. En al capital del país el evento durará una semana, del miércoles 2 al viernes 4 de septiembre.

“Junto al BID, Bogotá construyó una alianza que va mucho más allá de los recursos. Es el Metro que avanza, es la tecnología que usamos para enfrentar los trancones y enfrentar el agua. Es más empleo, más oportunidades para nuestros niños y nuestras empresas. Es una ciudad más verde y más preparada para los retos ambientales del futuro”, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Añadió que en el marco de este evento llegan anuncios para las ciudades, para el país y también para el continente.

El encuentro llega en un momento de especial proyección internacional para Bogotá. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) escogió a la ciudad como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027, un reconocimiento a su diversidad y su liderazgo cultural.