Niña de 3 años lleva 16 meses hospitalizada y su mamá pide ayuda: esto respondió Nueva EPS

El caso de Carla, una niña de 3 años y 7 meses, volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan algunas familias para garantizar la continuidad de tratamientos médicos complejos. Su mamá hizo un llamado público para que se resuelva la atención que requiere la menor, quien, según su denuncia, lleva un año y cuatro meses hospitalizada.

De acuerdo con la madre, Carla tiene traqueostomía, gastrostomía y depende de ventilación mecánica y oxígeno. Aseguró que llevaba tiempo buscando una respuesta frente a las necesidades de su hija y señaló directamente a Nueva EPS, al afirmar que la entidad no había autorizado lo que la menor requiere para continuar con su atención.

“Llevo mucho tiempo luchando con el sistema de salud y no hemos obtenido respuesta”, manifestó la madre, quien pidió que el caso de su hija fuera escuchado.

Ante esta situación, la madre decidió hacer público su pedido y dirigirse a Abelardo de la Espriella, quien respondió que ya había puesto el caso en conocimiento de la ministra de Salud, Ana María Vesga.

En su respuesta, aseguró que se había dado la instrucción para que la menor fuera atendida “con todas las garantías y sin más dilaciones” indico De la Esprella.

La respuesta puso nuevamente el caso en el centro de la conversación pública, pero fue Nueva EPS la que posteriormente entregó detalles sobre el estado de la atención de la niña.

¿Qué dice Nueva EPS sobre el caso?

Nueva EPS aseguró que Carla ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de su equipo de salud.

La entidad explicó que, como parte del proceso para garantizar la continuidad de su atención, la menor fue valorada previamente por un equipo médico especializado del prestador Preventiva IPS, cuyos profesionales brindarían la atención domiciliaria.

Según la EPS, el equipo de salud ya se presentó ante la madre de la niña. Además, informó que durante este martes se inició el acople del ventilador mecánico que requiere la menor.

La niña sería trasladada a su casa

Nueva EPS señaló tambien que, de acuerdo con la evolución y las condiciones clínicas de Carla, se realizará el traslado a su domicilio para continuar allí con la atención.

La entidad aseguró que seguirá trabajando para garantizar una atención oportuna y los servicios que requiera la menor.