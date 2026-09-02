Neiva refuerza acciones contra el dengue tras registrar más de 360 casos y una muerte en 2026

Neiva

En Neiva mantienen las acciones de promoción, prevención y vigilancia frente a los eventos de interés en salud pública. Entre ellos se encuentran más de 140 eventos que requieren seguimiento permanente y estrategias de prevención. En los últimos días se han intensificado las medidas contra el dengue, ante la posibilidad de un incremento de casos durante el último trimestre del año, debido a los cambios climáticos.

Aunque el comportamiento del dengue ha mostrado una mejoría frente a los dos años anteriores, las autoridades buscan evitar un nuevo pico como el registrado en 2024. En lo corrido de 2026 se han reportado más de 360 casos, incluidos 20 de dengue grave y una persona fallecida. Ante esta situación, se insiste en la importancia de consultar oportunamente, evitar la automedicación.

Según Lilibeth Galván, de la alcaldía de Neiva, afirmo que “frente a la tuberculosis, estamos adelantando búsquedas activas de personas con síntomas respiratorios, especialmente aquellas que presentan tos durante más de 15 días. Neiva registra 157 casos nuevos de tuberculosis y trabajamos en garantizar la continuidad de los tratamientos supervisados, mediante visitas domiciliarias y seguimiento en territorio”.

En cuanto a la fiebre amarilla, Neiva mantiene una cobertura de vacunación superior al 99 por ciento según los registros del Sisbén, y no ha reportado casos de esta enfermedad. Sin embargo, las autoridades buscan identificar cerca de 100.000 personas que podrían requerir actualización de su registro de vacunación. También se hizo un llamado a los padres de niños de nueve años para completar la vacuna contra el dengue, pues el municipio solo ha aplicado 1.599 de las 6.193 dosis previstas.