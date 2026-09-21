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21 sep 2026 Actualizado 12:24

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Más de 60 kilos de marihuana fueron incautados cuando eran transportados hacia Neiva

El operativo permitió capturar a un hombre que llevaba cerca de 100 mil dosis del estupefaciente en un automóvil.

Continuaran, las labores de inteligencia. Foto policía Huila.

Continuaran, las labores de inteligencia. Foto policía Huila.

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Un operativo de las autoridades permitió sacar de circulación más de 60 kilos de marihuana que, según las autoridades, tenían como destino final la ciudad de Neiva. El procedimiento se realizó sobre la vía que comunica a Garzón con la capital huilense, donde fue interceptado un vehículo particular.

Durante la acción fue capturado en flagrancia un hombre de 32 años, identificado con el alias de “Yefer”. Al inspeccionar el automóvil, los uniformados encontraron tres grandes bolsas negras que contenían la sustancia vegetal, debidamente empacada e impermeabilizada para facilitar su transporte.

Andrés Felipe Ávila Reyes, de policía Huila, comento que “el cargamento representaría aproximadamente 100 mil dosis de marihuana, con un valor cercano a los 30 millones de pesos en el mercado ilegal. Además del estupefaciente, fueron incautados el automóvil utilizado para movilizarlo y un teléfono celular”.

Las autoridades señalaron que este resultado permitió evitar que la droga llegara a Neiva para su presunta comercialización. Continuaran, las labores de inteligencia y los operativos en los principales corredores viales para combatir el tráfico de estupefacientes en el departamento.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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