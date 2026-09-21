Garzón impulsa turismo rural y conservación ambiental en las montañas del Páramo de Miraflores

Neiva

En la zona rural de Garzón, el turismo de naturaleza viene tomando fuerza como una alternativa para conocer los paisajes y tradiciones del Huila. En la vereda El Vergel se encuentra la Cascada El Duende, un sitio rodeado de vegetación y relatos transmitidos por varias generaciones de habitantes.

Belkys Gonzales, afirmo que “este nacimiento de agua está protegido por un duende, creencia que dio origen al nombre del atractivo natural. Más allá de la tradición, el lugar se ha convertido en un punto de interés para visitantes que buscan tranquilidad, contacto con el campo y nuevas experiencias relacionadas con el turismo rural”.

Dentro de la Ruta Mágica del Café, que conecta territorios de Garzón y Gigante, también se destaca la finca La Esmeralda, ubicada a unos 37 kilómetros de Gigante por la vía hacia Zuluaga. Allí los visitantes encuentran cabañas campesinas, senderismo, avistamiento de aves y gastronomía, incluida la trucha cultivada en la propia finca.

La iniciativa está acompañada por procesos comunitarios de conservación en el área de influencia del Páramo de Miraflores, que comprende 31.647 hectáreas. El grupo ecológico Águila Real de Montaña. Entre los hallazgos sobresale el águila real de montaña, una de las mayores aves rapaces de Suramérica y una especie bajo amenaza, evidencia del valor ambiental de este territorio.