De Palermo al mundo: Denise alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Robótica

Neiva

Con tan solo 12 años, Denise Suárez Moreno llevó el nombre del Huila y Colombia hasta el podio del Mundial RoboRAVE International Osaka 2026, donde obtuvo el tercer lugar junto a la Selección Colombia de Robótica. El resultado representa un importante salto frente a su participación del año anterior en China, donde el equipo ocupó el décimo puesto.

La campeona huilense, oriunda del corregimiento El Juncal, en Palermo, descubrió desde pequeña su gusto por la tecnología, los rompecabezas y el LEGO. Su interés por la robótica comenzó en el colegio y posteriormente se fortaleció con su formación en RoboKids. “Mi gusto por la robótica nació desde pequeña y también desde el colegio”, contó Denise durante la entrevista con Caracol Radio Neiva.

En la competencia disputada en Japón, Colombia se ubicó detrás del país anfitrión y Corea del Sur, y superó a Tailandia, que terminó en el cuarto lugar. Para Denise, el resultado fue inesperado y reflejó el esfuerzo de todo el proceso de preparación. “No hay que rendirnos; pensemos en lo positivo, si esto salió mal, vamos a solucionarlo, busquemos una solución”, expresó al recordar los momentos de frustración durante el torneo.

El logro fue celebrado a su regreso al Huila, en el Corregimiento El Juncal, donde habitantes, bomberos y la banda de vientos acompañaron una caravana para recibirla. Ahora, Denise sueña con estudiar una carrera relacionada con ciencia y tecnología. Su familia, por su parte, asegura que continuará apoyándola para que desarrolle sus habilidades y, sobre todo, pueda seguir haciendo aquello que la hace feliz.