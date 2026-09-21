Capturan en Neiva a señalada de integrar red de tráfico de migrantes

Neiva

Un operativo coordinado entre la Fiscalía, la Policía, la Registraduría, Migración Colombia y organismos internacionales permitió la captura de 15 personas señaladas de integrar una organización criminal transnacional dedicada a la obtención fraudulenta de documentos colombianos para ciudadanos extranjeros.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Barranquilla, Soledad y Neiva. De acuerdo con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entre los capturados estarían funcionarios públicos, incluyendo una persona vinculada como contratista a la Gobernación del Huila.

“Estos criminales gestionaban fraudulentamente identidades y documentos colombianos para ciudadanos dominicanos y venezolanos, facilitando su ingreso ilegal a Estados Unidos y Europa”, señaló el mandatario en su cuenta de X. La investigación apunta a que la estructura estaría integrada por tres ciudadanos dominicanos y 12 colombianos.

En Neiva, la captura se realizó en la Oficina de Pasaportes, ubicada en el primer piso de la Gobernación del Huila. Según la información preliminar, allí fue detenida Esperanza Patiño, quien estaría vinculada como contratista a esta dependencia.