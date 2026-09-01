Sanitas deberá presentar plan de contingencia ante terminación de convenio con Cruz Verde

Neiva

La Secretaría de Salud de Neiva solicitó a EPS Sanitas un plan de contingencia ante la terminación del convenio con Cruz Verde para la dispensación de medicamentos en la ciudad, con el fin de garantizar la continuidad de la atención a cerca de 120 mil usuarios.

La dependencia aclaró que, hasta la fecha, no ha recibido una notificación formal de Sanitas sobre la terminación del contrato. Sin embargo, Cruz Verde informó que prestaría sus servicios hasta el próximo 30 de septiembre, argumentando dificultades financieras que le impedirían continuar con la contratación.

Ante este escenario, la Secretaría requirió a Sanitas para que informe oficialmente quién asumirá la dispensación de medicamentos y presente las medidas que implementará durante la transición. También pidió información sobre una eventual prestación del servicio por parte de Discolmets, debido a las limitaciones identificadas en su capacidad instalada.

La secretaria de Salud de Neiva, Lilibet Johana Galván, recordó que los usuarios no deben asumir trámites administrativos derivados del cambio de operador. Además, señaló que los informes recientes sobre las fallas, limitaciones y alteraciones en la prestación del servicio de Discolmets fueron remitidos a la Secretaría de Salud del Huila y a la Superintendencia Nacional de Salud para que se adopten las medidas correspondientes.