Lluvias e incendios dejan emergencias en varios municipios del Huila

Entre el 17 y el 20 de septiembre, los bomberos del Huila atendieron siete incendios de cobertura vegetal y dos estructurales en varios municipios. Foto Gobernación del Huila

Neiva

Un contraste entre lluvias y temporada seca se registró durante el fin de semana en el Huila. Entre el 17 y el 20 de septiembre, los organismos de socorro atendieron siete incendios de cobertura vegetal en distintos municipios, además de dos incendios estructurales y tres emergencias asociadas a las lluvias.

Las conflagraciones de cobertura vegetal se presentaron en Íquira, Campoalegre, Hobo, Rivera, Teruel y Yaguará. En este último municipio, uno de los incendios afectó cerca de 30 hectáreas de pasto y rastrojo, mientras que en Campoalegre fueron siete hectáreas de vegetación y cultivos de maíz. Algunas emergencias ya fueron extinguidas y otras permanecen bajo monitoreo.

A este balance se suman dos incendios estructurales. En La Plata, una veladora provocó un incendio en un apartamento del conjunto Torres Alto San Sebastián, que afectó enseres de una habitación y la cocina. En Neiva, un cortocircuito en un ventilador ocasionó daños en los enseres de una habitación del barrio San Diego.

En contraste, las lluvias generaron tres eventos en Acevedo. Las crecientes súbitas del río Suaza afectaron un puente vehicular artesanal en la vereda Anayaco y un puente peatonal artesanal en el corregimiento de San Adolfo. Además, en este mismo corregimiento un deslizamiento causó daños en las paredes de una vivienda. Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, no se reportaron personas lesionadas y se mantiene el monitoreo en las zonas afectadas.