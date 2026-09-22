Habitantes de Aipe denuncian incumplimiento en acueducto y advierten que el agua no es potable

Neiva

Según la comunidad, el líquido que actualmente llega a los hogares no sería apto para el consumo humano. Advierten que el agua únicamente estaría siendo utilizada para bañarse, regar las plantas y otras labores. Por esta situación, piden a las autoridades revisar de manera urgente las condiciones del servicio.

El caso también está relacionado con un proceso judicial en el que inicialmente participaron varias entidades. Entre ellas estuvieron la Gobernación del Huila, Aguas del Huila y la Alcaldía Municipal de Aipe. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la comunidad, el proceso quedó finalmente en manos del municipio. Los habitantes cuestionan el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas dentro de este proceso.

Eber Alberto Pérez, líder de la vereda, afirmo que “hemos presentado pruebas ante la autoridad judicial para demostrar la situación. También hemos demostrado con algunos documentos presentados para acreditar el cumplimiento no corresponderían con la realidad, el proceso ya ha pasado por dos jueces y actualmente se encuentra en manos de un tercero”.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan esta problemática de fondo. Recordaron que el acceso al agua potable para consumo humano es un asunto esencial para la población. Por ello, solicitan que quienes tienen competencia en el tema actúen y garanticen un servicio en condiciones adecuadas.