Ministro del Interior declara de interés nacional un incendio en Chaparral, Tolima

Tolima

A través de su cuenta personal de X, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que todavía hay por lo menos tres incendios forestales activos en el Tolima, en los municipios de Chaparral, Cunday y Carmen de Apicalá.

El que más preocupa es el de la vereda Guani, el cual fue declarado de interés nacional, según informó el ministro. “Allí se concentran el apoyo aéreo y las capacidades del orden nacional”, afirmó el alto funcionario.

De acuerdo con Lara, la situación de los incendios forestales en el Tolima ha mejorado en las últimas horas, con el 84 % de las conflagraciones controladas.

“Hay 53 sectores en seguimiento, 44 liquidados, cinco controlados y cuatro activos. El 83 % ya está liquidado. Los focos que siguen activos están en Chaparral (Guani), Cunday (Páramo y Camelia) y Carmen de Apicalá (El Paso)”, acotó.

El ministro señaló que el presidente Abelardo de la Espriella y la Dirección Nacional de Bomberos ordenaron trabajar hasta extinguir la totalidad de los focos activos.

Por último, trascendió en las últimas horas que el incendio de Cunday alcanza un área de siete kilómetros, lo que genera preocupación por la posibilidad de afectar viviendas e infraestructura de servicios públicos, como acueductos.