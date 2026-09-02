Condenan a prisión a cuatro integrantes del frente Gerónimo Galeano en el Tolima

Tolima

Un juez Penal del Circuito Especializado de Ibagué condenó a cinco años y ocho meses de prisión a cuatro integrantes del frente Gerónimo Galeano del Bloque Central Comandante Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, en la facción de alias Iván Mordisco.

Los cuatro subversivos, capturados el pasado 29 de mayo en el corregimiento Santiago Pérez del municipio de Ataco, fueron declarados culpables por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal.

Los sentenciados son Eider Alirio Concha Mosquera, Eider Fabián Ul Pequi, Ronald Yohani Yacue Choque y Florencio Julicue Musicue, todos oriundos del departamento del Cauca. Además, se les impuso una multa de 1.350 SMLMV.

“En desarrollo de una orden de allanamiento y registro emanada por el Fiscal 164 Especializado, en la vereda La Ensillada, sector Puente Amarillo, jurisdicción del municipio de Ataco, se logró la recuperación de una menor de 14 años de edad y la captura en flagrancia de los hoy condenados”, recordó sobre el caso el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Al verificar los costales que transportaban en ese momento, se les hallaron cinco fusiles calibre 5,56 mm, un Colt M-16, un Galil, un Ruger, un MP-M4 Smith & Wesson y un fusil con serial No. 01159FOR. A su vez, fueron encontrados tres pancartas alusivas al frente Gerónimo Galeano y 667 cartuchos calibre 5,56 mm.

“De acuerdo con la investigación, estas personas habían sido enviadas al corregimiento de Santiago Pérez, sector conocido como Puente Amarillo, con la orden de realizar seguimientos a alias ‘Richard’ y ejecutar homicidios en contra de integrantes de la facción de disidencias de alias ‘Calarcá’”, acotó el coronel Pérez.

A los hoy condenados se les halló material de intendencia compuesto por siete camuflados pixelados, siete buzos tácticos pixelados, cuatro pañoletas con logos alusivos a las Farc, cuatro pavas pixeladas, seis brazaletes tricolor con logos alusivos a las Farc y al frente Gerónimo Galeano, y un chaleco de arnés pixelado.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, resaltó los resultados de las autoridades en contra de este grupo armado al margen de la ley.

“No podemos bajar la guardia. Cada estructura criminal que debilitamos representa mayor seguridad para los tolimenses. Seguiremos actuando de manera coordinada para perseguir, capturar y desarticular a quienes amenazan la tranquilidad de nuestro departamento, para que respondan ante la justicia por sus delitos. En el Tolima no vamos a retroceder. A los criminales los perseguimos hasta capturarlos”, aseveró.