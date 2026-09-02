Las pérdidas económicas de los transportadores de Ibagué que los tienen al borde de un nuevo paro

Ibagué

Los propietarios de busetas de servicio público de Ibagué ratificaron que si no hay una respuesta por parte de la Alcaldía al derecho de petición radicado la semana anterior tendrán que ir a paro debido a que están a punto de caer en la quiebra.

En diálogo con Daniel Gámez, transportador de la ciudad, manifestó que la pandemia le dio un duro golpe al negocio al transporte público, pero ahora la ilegalidad los está acabando.

“En el año 2019 llegó la primera crisis cuando se verificó la capacidad transportadora, eran 1.200 vehículos, uno de los estudios arrojó que se necesitaban cerca de 760, luego la pandemia nos perjudicó y le abrió el espacio a la ilegalidad en el transporte”, dijo Gámez.

Las cuentas de los transportadores indican que previo a la pandemia se manejaba un promedio mensual de 7 mil pasajeros por buseta, lo que permitía una margen de utilidad, pero luego de seis años la situación cambió.

“Primero bajamos a 5 mil pasajeros, luego a 4 mil y la realidad es que hoy en día estamos trabajando con un promedio de 3.800 pasajeros, mensualmente rodar un vehículo en Ibagué tiene un costo entre $14 y $15 millones”, dijo el transportador.

Los gastos que tiene un propietario de una buseta están representados en el salario del conductor que podría llegar a los $3 millones con todo lo de ley, el combustible $4 millones, el pago del rodamiento, los seguros, entre otros aporte a los fondos que se tienen para atender los accidentes de tránsito.

“Mover 3.800 pasajeros representa mensualmente entre $12 y $13 millones de ingresos, frente a $14 millones que son los gastos, estamos trabajando a pérdida, además hay rutas en los que no se mueven ni 100 pasajeros y las personas quieren que se siga prestando”, resaltó.

Según el transportador, para poder tener un punto de equilibrio se requiere mover 4.500 pasajeros, pero cada vez se disminuye más el volumen de personas que utilizan el servicio de transporte público.

Además, resaltó que otra de las preocupaciones que se tiene es que las busetas van a cumplir su vida útil y no hay quien les responda por el capital que invirtieron para prestar el servicio de transporte público.

“Esperamos la respuesta, estamos en asamblea permanente, estamos agotados, lo que queremos es que nos escuchen y lleguemos a un acuerdo que perita seguir con el transporte urbano, no estamos en contra de la comunidad, las personas no saben es la situación que nosotros llevamos”, puntualizó.

Dato: además en el derecho de petición radicado ante la Alcaldía de Ibagué solicitan se les otorgue un subsidio para salvar la operación, aumentar control a la ilegalidad en el transporte, se diseñe un fondo de chatarrización y se cree el fondo de estabilización a la tarifa.