Subió el precio del tamal tolimense por la escases de la hoja de cachaco con la que se envuelve

Ibagué

Mario Eduvino, gerente propietario de Lechonería Mario Eduvina, en diálogo con 6AM W mostró su preocupación por la afectación que han generado los incendios forestales en varias zonas del Tolima sobre las plantaciones de cachaco de las que se obtienen la hoja para la envolver los tradicionales tamales.

“Estamos preocupados como gremio debido a que los incendios forestales han arrasado con las plantaciones de cachaco, hice un recorrido, pero están acabadas las cachaqueras, las hojas no se están consiguiendo”, dijo Mario Eduvino.

El comerciante aseguró que el rollo de la hoja de tamal estaba a $25 mil, pero ahora con lo sucedido su precio se duplicó pasando los $50 mil, lo que se verá reflejado en el precio del tamal al consumidor.

“Nosotros ya le subimos $1.000 y eso que estamos en septiembre, cómo será de acá a diciembre”, dijo Mario Eduvino, quien insistió en qué la hoja de cachaco no se consigue y las opciones entre las que están las hojas de plátano no funcionan de la misma manera.

Mario Eduvino destacó que la hoja de cachaco es fundamental no solo para la envolver el tamal, sino también para darle sabor a este producto de la gastronomía del Tolima.

“La hoja que se consigue se está llevando para Bogotá dejándonos sin hoja en la región, la que conseguimos nos toca guardarle y hasta congelarla para que no se dañe”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el precio del tamal podría llegar hasta los $15 mil afínales del año si la escases de la hoja de cachaco se mantiene a causa de los incendios forestales.