Confirman la captura del corregidor de San Juan de la China en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué capturaron a Jairo Páez Aroca, corregidor del centro poblado de San Juan de la China por participar presuntamente en el caso de homicidio de una persona identificada como Brayan Julián Nieto Perdomo, hecho ocurrido en el año 2025 en la zona rural de la ciudad.

El hecho fue confirmado por el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, quien manifestó que la Policía Metropolitana efectuó la captura del funcionario de la Alcaldía.

“La investigación que adelantó la Sijín de la Metropolitana de Ibagué lo involucra con un homicidio que se registró el 10 de enero del año 2025, por eso fue capturado. El funcionario también había sido capturado por porte de armas de fuego”, dijo el general en uso de buen retiro, Jhon Jairo Rojas.

Caracol Radio conoció que Jairo Páez Aroca fue capturado por orden del Juzgado Segundo de Control de Garantías de Ibagué. Páez Aroca había sido capturado en el barrio de la Gaviota mes el diciembre del año 2025 por porte ilegal de armas de fuego.

Por otra parte, el secretario de Gobierno sostuvo que en la actualidad se está analizando caso por caso las denuncias que existen contra los corregidores, pero también hechos que amenazan contra la seguridad de los funcionarios que tienen el cargo en Dantas y de Laureles.

“Debemos estar más cerca de la comunidad, trabajar y escucharlos, ellos son los que tienen los contextos de lo que está sucediendo, sobre las quejas las estamos revisando”, dijo.

¿Hay amenazas contra corregidores en Ibagué?

Según el general en retiro, John Jairo Rojas, existen amenazas contra la vida de los corregidores de Dantas y Laureles lo que llevó a que se tomara la decisión de trasladarlos a la dirección de justicia.