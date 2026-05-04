Corte Suprema condena a ‘Kiko’ Gómez por homicidio de concejal en La Guajira

La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, por el asesinato del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta.

La decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal, que revocó la absolución que había emitido el Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, lo declaró responsable del homicidio. Además, mantuvo la condena por concierto para delinquir.

Por estos hechos, el exmandatario deberá cumplir una pena de 380 meses de prisión, pagar una multa de 14.000 salarios mínimos y no podrá ejercer cargos públicos durante 120 meses. También se mantuvo la indemnización por perjuicios morales a favor de la hija de la víctima.

El proceso tuvo varios cambios. En primera instancia, un juzgado había condenado a ‘Kiko’ Gómez a 480 meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Bogotá lo absolvió por el homicidio del concejal y declaró prescritos otros dos asesinatos relacionados con el caso, aunque dejó en firme la condena por concierto para delinquir.

La Corte Suprema concluyó que el Tribunal no analizó bien varias pruebas. Entre ellas, el testimonio de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Cecilia Brito, quien habló del poder e influencia que tenía el exgobernador en la región y de posibles presiones contra quienes se le oponían.

Según el alto tribunal, ‘Kiko’ Gómez tenía control político, recursos y apoyo armado, mientras que la víctima era un líder con respaldo ciudadano y proyección política en el municipio, lo que pudo motivar el crimen.

La Corte también criticó que el proceso estuviera detenido durante siete años en el Tribunal, lo que permitió que prescribieran los otros dos homicidios investigados en este caso.