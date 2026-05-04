“Por fin se hizo justicia”: Diana López Zuleta tras ratificación de condena a ‘Kiko’ Gómez

La Corte Suprema de Justicia notificó la decisión de casación que deja en firme el fallo condenatorio contra Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, por el homicidio de Luis López Peralta, concejal de Barrancas, La Guajira, poniendo fin a una ardua batalla judicial que se extendió por 27 años.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio y Julio Sánchez Cristo, la periodista y escritora colombiana, Diana López Zuleta, expresó una mezcla de emociones tras la decisión de la Corte: “Ha quedado en firme el fallo condenatorio contra Kiko Gómez por el homicidio de mi papá. Son muchos años, casi la vida entera, luchando porque haya justicia”.

El camino hacia esta sentencia definitiva ha estado plagado de obstáculos. El padre de Diana López Zuleta fue asesinado en 1997, cuando ella tenía apenas 10 años. ‘Kiko’ Gómez fue condenado en primera instancia en 2017, pero en 2024, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió. Una decisión que calificó en su momento como “corrupción” y que la llevó a acudir al recurso de casación.

La lucha de Diana López Zuleta ha sido personal y extenuante. Según relató, implicó enfrentar el miedo, declarar ante la fiscalía, asistir a juicios y audiencias, y soportar amenazas y burlas: “Hoy cuando veo esto digo, o sea, gracias, gracias, gracias, por fin se hizo justicia”, manifestó, describiendo un “ramillete de emociones inexplicables”.

Al ser consultada sobre el perdón y la reconciliación, Diana López Zuleta fue cautelosa. Afirmó que no sabe si puede perdonar en este momento y que parte de la reconciliación requería un reconocimiento de autor intelectual, algo que nunca había ocurrido. Citó a la poeta Ana Blandiana: “Mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria en sí misma es una forma de justicia”.

La dificultad del caso se acentuó por el poder de ‘Kiko’ Gómez, quien, según Diana López Zuleta, “gobernaba un departamento, mandaba en el pueblo”, generando temor entre los testigos. Recientemente fue trasladada a la cárcel de La Dorada, una decisión que Diana López Zuleta celebró y espera que se mantenga.

Durante la entrevista, Diana López Zuleta reconoció el papel fundamental de sus abogados. Aunque prefirió no nombrar al abogado que la defendió en casación, quien era de la Defensoría del Pueblo, sí mencionó a Carlos Toro, quien la defendió durante todo el proceso judicial.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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