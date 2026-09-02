Capturados 14 integrantes de ‘Los Químicos’, banda de microtráfico en el norte del Tolima

Tolima

Un total de 14 personas fueron capturadas en el municipio del Líbano, señaladas de pertenecer al grupo delincuencial denominado ‘Los Químicos’, dedicado al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en esta zona del norte del Tolima.

Tras un año de investigación, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional desarrollaron 12 diligencias de allanamiento en los barrios Primero de Mayo, Luz del Sol, Las Ferias y la invasión San José, en el municipio del Líbano.

Como resultado de esta operación fueron capturadas las 14 personas mediante orden judicial, conocidas con los alias de ‘Terigio’, ‘La Crespa’, ‘Saya’, ‘Diomedez’, ‘Cúcuta’, ‘Chupo’, ‘Abuelo’, ‘Pipo’, ‘Conejo’, ‘Paty’, ‘Capera’, ‘Wili’, ‘Toño’ y ‘La Gorda’.

Los cabecillas

De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación criminal adelantadas durante el proceso investigativo, alias ‘Terigio’ y ‘La Crespa’ serían los presuntos líderes de esta organización delincuencial y, al parecer, tendrían bajo su coordinación a los demás integrantes.

“Los demás miembros de la estructura presuntamente cumplirían diferentes roles dentro de la organización, relacionados con las actividades ilícitas y el tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores del municipio del Líbano”, precisó el coronel Ferney Martín, comandante de la Policía en el Tolima.

Las 14 personas capturadas eran requeridas por órdenes de captura emitidas por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el desarrollo de las diligencias también se logró la incautación de un equipo móvil celular y tres cartuchos para revólver calibre 38 milímetros.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía Octava Especializada Antinarcóticos de Ibagué, autoridad que adelanta las audiencias virtuales ante un juez de la República para definir la situación jurídica de los detenidos.