Estamos completamente abandonados: dueña de finca ganadera arrasada por incendio en el Tolima

Tolima

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio Nury Adriana Carrillo, dueña de la finca ganadera Maracaibo, ubicada en el municipio de Armero, Tolima, relató la crítica situación que enfrentan debido a que los incendios forestales que se registraron en esta zona del departamento dejaron sin comida a 242 reses que tienen en un predio de 580 hectáreas.

“Tenemos muchísimas necesidades, el incendio arrasó entre el 60 y 70% de nuestra finca, se acabó el nacimiento de agua que teníamos, arrasó con todos los pastos, en este momento loa 242 animales no tienen que comer”, dijo Nury Adriana Carrillo.

Por otra parte, dijo que no solo la afectación fue al área productiva, sino también al bosque seco tropical y un área de conservación de fauna silvestre que tenían dentro de la finca.

“La situación es grave, hemos tocado puertas del Gobierno Nacional, pero por el tamaño del predio no nos van a ayudar, pero tamaño del predio no quiere decir que hay riqueza o altos ingresos, no nos van a incluir en algún beneficio para alimentar los animales”, relató.

Por otra parte, aseguró que el llamado de urgencia no solo es para el Gobierno Nacional, sin también para los empresarios que quieran a aportar para que los apoyen con bebederos, mangueras, plantas eléctricas, tanques, motosierras, heno, silo, melaza e insumos y semillas.

“Nosotros estamos completamente abandonados, olvidados, necesitamos que nos escuchen, no solo nuestra finca se quemó por completo, se quemó el sustento de familias, el hábitat de animales que no tienen para donde ir”, dijo la afectada.

Además, aseguró que las personas que los deseen ayudar pueden enviar un correo a la dirección electrónica incendioarmero@gmail.com para apoyar a las familias que lo perdieron todo en el norte del departamento.

Finalmente, sostuvo que esperan que desde el Gobierno Nacional y departamental los escuchen para que los puedan apoyar en este momento complejo que viven en esta zona del departamento.