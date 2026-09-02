“Habían abarcado territorio”: alcalde de San José respaldó bombardeos contra disidencias en Guaviare

Tras la visita del presidente Abelardo de La Espriella al Guaviare en medio de la ofensiva militar contra las Disidencias Farc de ‘Mordisco’ y ‘Calarca’, el alcalde de San José del Guaviare respaldó las acciones tras los bombardeos que dejan al menos 30 disidentes muertos “Esas acciones que adelanta la Fuerza Pública son necesarias precisamente para poder recuperar el territorio”, aseguró Willy Rodríguez.

Aunque el Presidente no se reunió con los alcaldes de los 4 municipios del Guaviare, el alcalde de San José fue enfático en respaldar las acciones y advirtió que la presencia de estos grupos se había fortalecido no solamente en su municipio, sino también en El Retorno, Calamar y Miraflores.

“Estos grupos irregulares en los últimos años habían cogido mayor confianza, por decirlo en términos prácticos, pero también habían abarcado gran parte del territorio del departamento”, afirmó.

De acuerdo con el mandatario, ese avance estuvo acompañado de extorsiones y presiones contra los habitantes de las zonas donde mantienen presencia. “Habían abarcado gran parte del territorio del departamento, esto acompañado precisamente de extorsiones, de presiones a la población”, señaló.

La ofensiva militar también habría obligado a las estructuras a abandonar algunos de los sectores donde permanecían. “Se han replegado estos grupos irregulares más hacia la profundidad de las zonas boscosas de la selva”, reveló Rodríguez al explicar la información que han recibido las autoridades locales después de las operaciones.

El alcalde reconoció que existe temor entre habitantes de sectores rurales alejados por la intensidad de las acciones militares, aunque aseguró que hasta ahora no se han presentado desplazamientos hacia las cabeceras municipales. “Seguramente sí preocupación de algunas comunidades que son distantes de las cabeceras, pero hasta el momento no tenemos reportes de desplazamiento”, afirmó.

Para Rodríguez, el escenario que dejan los bombardeos abre la posibilidad de que Ejército, Armada y Policía aumenten su presencia en las áreas donde las disidencias habían ganado terreno. “Es importante que la Fuerza Pública mediante esas acciones retome el control y busque la manera de cómo brindar una mejor seguridad para los habitantes”, concluyó.