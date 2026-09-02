Central de comunicaciones y explosivos para drones: lo hallado tras operación del EJC en Antioquia

Nuevos detalles se conocieron de la operación adelantada por el Ejército Nacional y la Policía contra el Clan del Golfo en zona rural de Zaragoza, Antioquia. Las tropas desmantelaron una central de comunicaciones y encontraron 70 uniformes tipo Policía, explosivos y granadas improvisadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones, material que pertenecería a la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.

La operación se desarrolló en la vereda Bocas de la Zorra con información de inteligencia militar. En el lugar fueron encontrados 19 radios, 19.200 baterías AA, 22 cargadores para radio, 32 antenas y tres teléfonos celulares, elementos que conformaban la central utilizada por la estructura armada.

Las autoridades también incautaron 1.200 detonadores aneléctricos, 731 metros de cordón detonante y nueve granadas improvisadas para ser lanzadas desde drones, además de 70 uniformes tipo Policía con logos de las AGC y chalecos de guerra multipropósito.

El material de guerra encontrado incluía ocho fusiles, dos pistolas, 44 proveedores y 1.330 cartuchos de diferentes calibres, con los que la estructura mantenía capacidad armada en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

Estos elementos fueron encontrados durante la operación que dejó dos presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados, un hombre sometido a las autoridades y un menor de edad recuperado. Los tres adultos pertenecerían a la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.

Entre los capturados está alias ‘80’, quien, según el Ejército, tendría una trayectoria criminal de más de 30 años y se desempeñaba como caletero y radista. Por sus funciones mantenía contacto con otros integrantes de la organización y tendría conocimiento sobre sus comunicaciones y sostenimiento logístico.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades para su judicialización, mientras que el menor quedó bajo protección de la Personería Municipal de Zaragoza. El hombre que se sometió voluntariamente iniciará su proceso con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.