‘David’ y ‘Nay’, señalados de planear atentado terrorista en Los Patios, Norte de Santander

Las autoridades identificaron a alias ‘David’ y alias ‘Nay’, integrantes de la estructura urbana del ELN en Cúcuta, como los principales señalados de planear el atentado terrorista ocurrido en Los Patios, Norte de Santander, que dejó un ciudadano venezolano muerto y al menos 11 personas heridas. Por eso por información que permita ubicarlos y capturarlos fue ofrecida una recompensa de hasta $100 millones.

En la acción terrorista fue utilizado un vehículo que había sido hurtado en 2024 y que posteriormente fue acondicionado con explosivos.

Las investigaciones buscan establecer cómo el automotor terminó en poder de la estructura del ELN y reconstruir la ruta que siguió antes de ser utilizado en el atentado.

Alias ‘David’ sería el principal cabecilla de la estructura urbana del ELN en Cúcuta. Llevaría cerca de cinco años en la ciudad después de llegar desde el Catatumbo y tendría conocimientos como explosivista. Es señalado de planear y ejecutar acciones contra la Fuerza Pública y la población civil y de estar relacionado con terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio.

Dentro de la propia organización sería considerado un hombre especialmente violento. Información conocida por las autoridades indica que habría ordenado el asesinato de varios de sus hombres más cercanos por sospechas de traición, lo que habría generado temor entre integrantes de su entorno.

Alias ‘Nay’, por su parte, habría diseñado el plan terrorista y definido los puntos que serían atacados. También habría conseguido a los integrantes encargados de transportar los explosivos utilizados para ejecutar la acción. Llevaría cerca de tres años dentro de la estructura urbana del ELN en Cúcuta y es señalado de terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas.

Las autoridades mantienen las operaciones para localizar a los dos señalados responsables y establecer la participación de otros integrantes de la estructura urbana del ELN en la preparación y ejecución del atentado.