La Plaza de Mercado de Bello entra en cuenta regresiva para su apertura

Medellín, Antioquia

La Plaza de Mercado de Bello avanza hacia su apertura al público luego de culminar los procesos contractuales relacionados con la administración del nuevo equipamiento de ciudad. La Unión Temporal Todos Somos Plaza será la encargada de administrar la infraestructura durante un periodo inicial de cinco años.

Entre sus responsabilidades estará la gestión de los recursos derivados del aprovechamiento de los 204 locales comerciales. A partir del 18 de septiembre, el contrato contempla la instalación de señalética, refrigeradores, mesas, sillas, vitrinas y estanterías.

“Ya estamos muy próximos en poner en funcionamiento nuestra Plaza de Mercado, un sueño de todos”, afirmó William Montoya Cuartas, secretario de Innovación y Desarrollo Económico de Bello, quien tiene a su cargo la supervisión del proceso.

La etapa de administración y dotación representa una inversión conjunta de la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia superior a los $3.567 millones. Los comerciantes podrán acceder a estos espacios mediante el aprovechamiento del espacio público.

La apertura aún no tiene fecha definida

Aunque los procesos de administración y contratación de la dotación ya fueron definidos, la fecha de apertura al público todavía no ha sido establecida. Sin embargo, a partir del lunes 28 de septiembre los interesados podrán acercarse a las instalaciones para recibir orientación la asignación de espacios. El equipo de la Unión Temporal Todos Somos Plaza atenderá de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información Antioquia refuerza acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño 2026-2027

Según la Administración Municipal, se determinará en los próximos días, de acuerdo con el avance de las labores de dotación. Una vez se garantice que la Plaza de Mercado cuente con las condiciones necesarias de seguridad y funcionalidad para los comerciantes y ciudadanía.

Con el cierre de estos procesos contractuales, Bello entra así en la etapa final para poner en funcionamiento uno de los nuevos espacios destinados a fortalecer la actividad comercial y el encuentro ciudadano.