La Diócesis de Caldas insistió que colaborará en investigaciones relacionadas con abuso sexual

Caldas, Antioquia

La Diócesis de Caldas, en Antioquia, ratificó su compromiso de colaborar con las autoridades ante cualquier denuncia relacionada con presuntos casos de abuso al interior de la Iglesia Católica en su jurisdicción. El pronunciamiento se conoció públicamente luego de la condena contra el sacerdote Luis Ernesto Valencia López, quien fue declarado responsable por actos sexuales con menor de 14 años agravado.

A través de un comunicado, la Diócesis aseguró que, una vez tuvo conocimiento de la denuncia contra Valencia López, activó el protocolo institucional correspondiente y puso a disposición del denunciante acompañamiento psicológico, espiritual y jurídico.

La institución también afirmó que cooperó con la Fiscalía General de la Nación, a la que entregó la información y los testimonios requeridos dentro del proceso judicial.

“El proceso inició inmediatamente se presentó la denuncia y se tomaron las medidas preventivas correspondientes”, señaló la Diócesis de Caldas.

La institución religiosa manifestó además su solidaridad con la víctima y su familia y reiteró su compromiso con las víctimas de todo tipo de abuso.

En el comunicado, la Diócesis aseguró que mantendrá una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de abuso e invitó a quienes tengan conocimiento de hechos de esta naturaleza a presentar las respectivas denuncias ante las autoridades judiciales o ante la Oficina para la Cultura del Cuidado de la Diócesis.

Finalmente, la Diócesis reiteró su disposición para cooperar con los procesos investigativos y judiciales y aseguró que su actuación frente al caso fue “diligente y comprometida con las autoridades, desde el momento mismo en el cual conocimos la denuncia”.