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Es para proteger la protesta y la seguridad: Jaime Arizabaleta sobre proyecto de ley anti ‘capuchos’

Este miércoles, 2 de septiembre, el representante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta pasó por los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, para explicar el proyecto de ley de autoría conjunta con el congresista Julio César Triana, de Cambio Radical, que busca penalizar el uso de de capuchas durante manifestaciones sociales, conocido como Ley Anti ‘capuchos’.

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¿En qué consiste, como tal, esta ley?

Arizabaleta inició explicando que la ley busca, principalmente, crear un marco para penalizar el uso de esta prenda, siempre y cuando se tenga en el momento de realizar vandalismo en una protesta.

“Consiste, básicamente, en hacer un nuevo tipo penal, en hacer que encapucharse, cubrirse el rostro y cometer actos vandálicos, sea considerado un delito”, explicó.

Así mismo, subrayó que, aunque se crea que el proyecto de ley va en contra del derecho a la protesta, según él lo que hace es todo lo contrario: protegerla.

“Algunos dirán que estoy en contra del derecho de la protesta, al revés, con esta ley yo lo que quiero es que la fuerza pública tenga herramientas para proteger dos temas particularmente: Uno, la seguridad ciudadana, y dos, la protesta pacífica”, explicó.

El panorama en el Congreso

Según el representante del Centro Democrático, hay varios partidos en el Congreso que habrían dado un visto bueno a la iniciativa.

“He sondeado el tema con distintas bancadas: los de La U, muy entusiasmados; los de Cambio Radical, por supuesto también; mi partido, el Centro Democrático, Salvación Nacional también, entonces creo que es necesaria para el país. Esta ley no es contra nadie, ni contra ningún sector político, sino, verdaderamente, para salvaguardar la protesta pacífica y la seguridad ciudadana”, relató en el diálogo.

¿En qué momento el uso de la capucha se tipificaría como delito? No es solo por el uso

Según Arizabaleta, el delito no se cometería con el solo hecho de usar la capucha durante una protesta.

“El delito se consuma cuando se cubre usted el rostro, se encapucha y, adicional a esto, usted comete un acto vandálico. Ese sería el delito. Si una persona va a una manifestación y se cubre el rostro, pero no están haciendo nada, sino que están de manera pacífica, el sentido común diría que es permitido. Ahí el tema es cubrirse el rostro, valerse del ocultamiento y cometer actos vandálicos”, explicó.

¿Y de cuánto es la pena que se propone por incurrir en este eventual delito?

El representante explicó que lo que se propone en el proyecto de ley es que el delito tenga una pena de 54 meses a 96 meses de prisión.

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“Lo que estoy promoviendo es más que lógico. Es decir, el ocultamiento deliberado de la identidad para cometer actos vandálicos en medio de protestas es considerado un delito y tiene una pena”, aseveró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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