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02 sep 2026 Actualizado 20:05

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El Pulso del Fútbol, 2 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las razones de la salida de Fabián Bustos de Millonarios.

QUITO, ECUADOR - APRIL 8: Fabian Bustos head coach of Universitario gestures during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Group B match between Independiente del Valle and Universitario at Estadio Banco Guayaquil on April 8, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

QUITO, ECUADOR - APRIL 8: Fabian Bustos head coach of Universitario gestures during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Group B match between Independiente del Valle and Universitario at Estadio Banco Guayaquil on April 8, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) / Franklin Jacome

QUITO, ECUADOR - APRIL 8: Fabian Bustos head coach of Universitario gestures during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Group B match between Independiente del Valle and Universitario at Estadio Banco Guayaquil on April 8, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
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¿Por qué sacaron a Bustos de Millonarios? El Pulso del Fútbol, 2 de septiembre de 2026

¿Por qué sacaron a Bustos de Millonarios? El Pulso del Fútbol, 2 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augutso Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida de Fabián Bustos de Millonarios. César dijo: “Yo creo que a todos nos sorprendió la salida de Bustos. No fue un ataque de la junta directiva, el tema ya se venía analizando desde hace mucho”. Sobre el tema Steven agregó: “Esta liga comenzó hace poco y las críticas son justificadas a su juego. Si uno da resultados, el resultado los sostiene hasta donde se pueda. La relación entre los directivos ya se había desgastado”.

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