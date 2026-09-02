¿Por qué sacaron a Bustos de Millonarios? El Pulso del Fútbol, 2 de septiembre de 2026 00:00:00 52:01 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augutso Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida de Fabián Bustos de Millonarios. César dijo: “Yo creo que a todos nos sorprendió la salida de Bustos. No fue un ataque de la junta directiva, el tema ya se venía analizando desde hace mucho”. Sobre el tema Steven agregó: “Esta liga comenzó hace poco y las críticas son justificadas a su juego. Si uno da resultados, el resultado los sostiene hasta donde se pueda. La relación entre los directivos ya se había desgastado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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