¿Le ayudó el arbitraje a Nacional? El Pulso del Fútbol, 17 de septiembre de 2026 00:00:00 47:53 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional en la liga colombiana. Steven dijo: “La revisión del VAR se demoró mucho, la mayoría de los goles fueron en el segundo tiempo y por eso repusieron 10 minutos. Ayer el árbitro no influyó en el resultado”. Sobre el tema César agregó: “La jugada polémica fue de interpretación y no fáctica. El reglamento tiene tantas variantes que complica la norma, es una jugada muy confusa”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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