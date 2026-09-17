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17 sep 2026 Actualizado 20:15

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El Pulso del Fútbol, 17 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre el arbitraje en el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

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¿Le ayudó el arbitraje a Nacional? El Pulso del Fútbol, 17 de septiembre de 2026

¿Le ayudó el arbitraje a Nacional? El Pulso del Fútbol, 17 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional en la liga colombiana. Steven dijo: “La revisión del VAR se demoró mucho, la mayoría de los goles fueron en el segundo tiempo y por eso repusieron 10 minutos. Ayer el árbitro no influyó en el resultado”. Sobre el tema César agregó: “La jugada polémica fue de interpretación y no fáctica. El reglamento tiene tantas variantes que complica la norma, es una jugada muy confusa”.

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