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14 sep 2026 Actualizado 19:57

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El Pulso del Fútbol, 14 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha de la liga colombiana y las sorpresas en los resultados de la jornada.

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la victoria de Millonarios en casa del Cúcuta / Colprensa

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¿Se equivocó Junior con Viera? El Pulso del Fútbol, 14 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la presentación de James Rodríguez en Atlético Nacional en la previa del partido ante Águilas Doradas. Steven dijo: “Yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen que los jugadores colombianos regresan al país a robar. Y no me gusta tanto hablar de las cifras que ganan los jugadores, yo soy un romántico”. Sobre el tema César agregó: “No es la cifra que están diciendo por ahí, pero les pagan mucho por lo que significan. Me critican por dar las cifras, pero yo soy más romántico que usted, porque no me gusta ser resultadista”.

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