¿Quién será el reemplazo de James en la selección? El Pulso del Fútbol, 16 de septiembre de 2026 00:00:00 52:14 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre James Rodríguez y las opiniones divididas que despierta en el contexto del país. Adrián dijo: “Cuando Gabriel García Marquez sacó 100 años de soledad, no lo reconocieron en el país, sino que lo reconocieron en el exterior. Algo así pasa con James en Colombia”. Sobre el tema Steven agregó: “¿O sea que James vivió 100 años de soledad en la Selección Colombia? James dijo que juega hasta cojo y es nuestra frase del día hoy en el programa”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube