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01 sep 2026 Actualizado 19:53

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El Pulso del Fútbol, 01 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre las transferencias de Gustavo Puerta y Richard Ríos.

Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander / Getty Images

Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander / Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce

Gustavo Puerta, jugador del Racing de Santander / Getty Images
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¿Retrocedieron Ríos y Puerta? El Pulso del Fútbol, 01 de septiembre de 2026

¿Retrocedieron Ríos y Puerta? El Pulso del Fútbol, 01 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada de Sebastián Viera al banquillo del Junior de Barranquilla. César dijo: “Yo creo que desde que Viera se retiró del Junior, mucha gente pensó que él iba a ser el técnico del Junior. No sé si Viera pueda llegar al Junior y empezar a ganar”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo lo que veo en redes es rechazo a la salida de Alfredo Arias, yo no creo que se deba echar a un técnico por los comentarios de la gente a las afueras del estadio”.

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