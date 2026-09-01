¿Retrocedieron Ríos y Puerta? El Pulso del Fútbol, 01 de septiembre de 2026 00:00:00 51:25 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada de Sebastián Viera al banquillo del Junior de Barranquilla. César dijo: “Yo creo que desde que Viera se retiró del Junior, mucha gente pensó que él iba a ser el técnico del Junior. No sé si Viera pueda llegar al Junior y empezar a ganar”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo lo que veo en redes es rechazo a la salida de Alfredo Arias, yo no creo que se deba echar a un técnico por los comentarios de la gente a las afueras del estadio”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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