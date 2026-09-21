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El Pulso del Fútbol, 21 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre una nueva fecha de la liga colombiana y los resultados sorpresivos de la jornada.

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¿Se desinflan América y Nacional? El Pulso del Fútbol, 21 de septiembre de 2026

¿Se desinflan América y Nacional? El Pulso del Fútbol, 21 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las afirmaciones de medios brasileños de cambiar la sede de la Copa Sudamericana, la cual está planteada para jugarse en Barranquilla. César dijo: “Hay tres equipos brasileños y pretenden que la Copa Sudamericana no se haga en Barranquilla. Quitarle la final sería el colmo de los colmos y no tendría presentación. Pero eso le pasa a la Conmebol”. Sobre el tema Steven agregó: “El turismo y que podrían ser dos equipos brasileños en Barranquilla, moverían mucho la economía. Sería un exabrupto que no se haga y la Federación Colombiana ya debe estar gestionando”.

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