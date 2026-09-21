¿Se desinflan América y Nacional? El Pulso del Fútbol, 21 de septiembre de 2026 00:00:00 48:07 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las afirmaciones de medios brasileños de cambiar la sede de la Copa Sudamericana, la cual está planteada para jugarse en Barranquilla. César dijo: “Hay tres equipos brasileños y pretenden que la Copa Sudamericana no se haga en Barranquilla. Quitarle la final sería el colmo de los colmos y no tendría presentación. Pero eso le pasa a la Conmebol”. Sobre el tema Steven agregó: “El turismo y que podrían ser dos equipos brasileños en Barranquilla, moverían mucho la economía. Sería un exabrupto que no se haga y la Federación Colombiana ya debe estar gestionando”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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