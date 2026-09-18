AME9457. FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS), 15/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Unidos). EFE/ Giorgio Viera / Giorgio Viera

¿Le ve futuro a la convocatoria de Colombia? El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre de 2026 00:00:00 50:20 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia. Steven dijo: “En esta convocatoria soy muy lorencista, no me incomoda para nada. Hay jugadores que llegaron por una necesidad en ciertas posiciones”. Sobre el tema César agregó: “A mí tampoco me incomodan los jóvenes, pero tienen que estar acompañados por los que ya venían y que no les cueste tanto. No tienen que entrar a buscar su juego”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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