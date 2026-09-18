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18 sep 2026 Actualizado 20:20

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El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de septiembre.

AME9457. FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS), 15/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Unidos). EFE/ Giorgio Viera

AME9457. FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS), 15/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Unidos). EFE/ Giorgio Viera / Giorgio Viera

AME9457. FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS), 15/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este sábado, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Unidos). EFE/ Giorgio Viera
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¿Le ve futuro a la convocatoria de Colombia? El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre de 2026

¿Le ve futuro a la convocatoria de Colombia? El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia. Steven dijo: “En esta convocatoria soy muy lorencista, no me incomoda para nada. Hay jugadores que llegaron por una necesidad en ciertas posiciones”. Sobre el tema César agregó: “A mí tampoco me incomodan los jóvenes, pero tienen que estar acompañados por los que ya venían y que no les cueste tanto. No tienen que entrar a buscar su juego”.

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