El Pulso del Fútbol, 15 de septiembre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia.
¿Quién reemplazará a James en Colombia? El Pulso del Fútbol, 15 de septiembre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la despedida de James Rodríguez de la Selección Colombia. Steven dijo: “Yo creo que este era el momento, pero nunca celebraré la despedida de un futbolista, porque siempre queda la nostalgia. Fue de amores y odios, pero me acuerdo de su frase ‘yo juego hasta cojo’”. Sobre el tema César agregó: “Me da mucha tristeza, porque fue un jugador que marcó una época. Hizo mucho por el equipo y ganó lo que tenía que ganar. Se fue el más grande de la Selección Colombia”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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