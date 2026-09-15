GUADALAJARA, MEXICO - JUNE 13: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITOR'S NOTE: This image has been digitally altered.) James Rodriguez #10 of Colombia poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 13, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

¿Quién reemplazará a James en Colombia? El Pulso del Fútbol, 15 de septiembre de 2026 00:00:00 51:49 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la despedida de James Rodríguez de la Selección Colombia. Steven dijo: “Yo creo que este era el momento, pero nunca celebraré la despedida de un futbolista, porque siempre queda la nostalgia. Fue de amores y odios, pero me acuerdo de su frase ‘yo juego hasta cojo’”. Sobre el tema César agregó: “Me da mucha tristeza, porque fue un jugador que marcó una época. Hizo mucho por el equipo y ganó lo que tenía que ganar. Se fue el más grande de la Selección Colombia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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