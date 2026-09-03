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03 sep 2026 Actualizado 19:26

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El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Santa Fe ante Millonarios en el clásico capitalino.

Emerson Rodríguez luego del golazo en el clásico Santa Fe vs Millonarios: “Ni yo me lo creo” / Colprensa

Emerson Rodríguez luego del golazo en el clásico Santa Fe vs Millonarios: “Ni yo me lo creo” / Colprensa

Emerson Rodríguez luego del golazo en el clásico Santa Fe vs Millonarios: “Ni yo me lo creo” / Colprensa
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¿Santa Fe es el mejor equipo del momento en Colombia? El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2026.

¿Santa Fe es el mejor equipo del momento en Colombia? El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2026.

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posible llegada de Alberto Gamero, nuevamente al banquillo de Millonarios. Steven dijo: “Gamero es un técnico que conoce muy bien la institución, yo creo que le faltó un título más de liga, pero es muy competitivo. No he visto mucha critica a su regreso al club embajador”. Sobre el tema César agregó: “Han venido buenos entrenadores, pero no han podido superar lo que hizo Gamero en su primer paso. A veces las segundas partes salen bien, Comesaña ha ido ya muchas veces a Junior”.

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