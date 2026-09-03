Emerson Rodríguez luego del golazo en el clásico Santa Fe vs Millonarios: “Ni yo me lo creo” / Colprensa

¿Santa Fe es el mejor equipo del momento en Colombia? El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2026. 00:00:00 48:10 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posible llegada de Alberto Gamero, nuevamente al banquillo de Millonarios. Steven dijo: “Gamero es un técnico que conoce muy bien la institución, yo creo que le faltó un título más de liga, pero es muy competitivo. No he visto mucha critica a su regreso al club embajador”. Sobre el tema César agregó: “Han venido buenos entrenadores, pero no han podido superar lo que hizo Gamero en su primer paso. A veces las segundas partes salen bien, Comesaña ha ido ya muchas veces a Junior”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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