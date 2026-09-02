“Él iba borracho”: familia de joven que murió en accidente en la vía Bogotá-Girardot

El pasado fin de semana ocurrió un grave accidente en la vía Bogotá-Girardot, donde una camioneta blanca estrelló por la parte trasera a un camión sobre la vía. En medio de ese aparatoso accidente murió Gabriela Peña, quien iba como copiloto en el vehículo blanco.

6AMAW con Julio Sánchez, habló con Paula Peña, la hermana de Gabriela y quien denunció que el hombre que manejaba la camioneta no solo iba en exceso de velocidad, sino que además iba en estado de alicoramiento y mucho mayor al registrado.

“Él iba tomado.Y no era grado uno uno como dice el reporte de la Policía. Nos han contactado testigos que nos dicen que no se podía sostener y que además lo único que le importó cuando se bajó del carro fue revisar sus tenis y esconder las botellas de trago”, relató Peña.

La hermana de la joven de 30 años aseveró que el procedimiento policial se realizó de manera errónea y que, incluso, el joven fue dejado en libertad y que planea irse del país.

“A él lo llevaron al Hospital de Silvania y ahí lo tuvieron tres horas y solo le hicieron la prueba ahí. Además, después lo llevaron a la Estación de Soacha y después lo dejaron libre”, agregó.

Sumado a esto, Caracol Radio pudo conocer que este hombre en repetidas ocasiones ha conducido bajo los efectos del licor.

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